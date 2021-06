SSC Napoli, la radio ufficiale: richiesta ufficiale del Real Madrid per Fabian! S'è mosso Ancelotti, contatto diretto col Napoli

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Richiesta ufficiale per Fabian Ruiz: si tratta del Real Madrid. Si è mosso in prima persona Carlo Ancelotti e le parti hanno iniziato a discutere di questa possibilità. Nei prossimi giorni partirà la trattativa. In caso di cessione arriverà Basic".