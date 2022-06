SSC Napoli, la radio ufficiale: non solo Sirigu, Giuntoli per il vice-Meret valuta altri tre nomi!

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Portieri Napoli, un capitolo fondamentale in vista della prossima stagione. Con l'addio di David Ospina, il Napoli cerca un nuovo portiere da affiancare a Meret. Sebbene il nome di Salvatore Sirigu sembri quello più quotato, esistono altri profili seguiti dal calcio Napoli per il ruolo di portiere:

“Il Napoli è al lavoro sul portiere e sul difensore centrale, il ds Giuntoli vuole definire queste due opzione e studia un ventaglio di nomi.

David Ospina non sembra avere intenzione di prolungare il rapporto col Napoli, si valutano una serie di nomi oltre Salvatore Sirigu in scadenza con il Genoa: si attenzione Pierluigi Gollini dell’Atalanta, Guglielmo Vicario dell’Empoli e occhio anche allo svizzero Yann Sommer del Borussia Moenchegladbach.

Giuntoli sta lavorando per capire eventualmente chi prendere per affiancare ad Alex Meret che dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023”