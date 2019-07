Continuano ad essere caldissime in casa Napoli in materia di mercato. Nelle ultime ore, infatti, l'Arsenal pare intenzionato a sferrare l'assalto decisivo per assicurare ad Unai Emery le prestazioni di Nicolas Pépé. Stando a quanto riportato dalla radio ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, i partenopei restano alla finestra in attesa di novità da parte dell'entourage dell'ivoriano ma, al di là di questo, resta ancora caldo il nome di Lozano.