A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Koulibaly? Fali Ramadani sta facendo di tutto per portarlo via da Napoli, gli ha proposto di andare alla Juventus per un sacco di soldi e Kalidou ha risposto che non vuole andarci. Se la Juventus domani offrisse 40 milioni di euro, De Laurentiis ne chiederebbe 80. Il Napoli alla Juventus non lo dà”