Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dalle informazioni in nostro possesso dopo Di Lorenzo il Napoli potrebbe chiudere anche per Rodrigo De Paul dal momento che si tratta di una trattativa in stato avanzato".