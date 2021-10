SSC Napoli, la radio ufficiale - Agente Insigne nella sede dell'Inter, ma il motivo della visita è un altro

Ultime notizie calcio Napoli - Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il fatto che il procuratore di Insigne sia andato nella sede dell'Inter non vuol dire nulla perché all'Inter Pisacane ha anche la procura di Danilo D'Ambrosio, dunque è possibile che si siano incontrati per il suo assistito nerazzurro, non va per forza ricollegato ad Insigne".