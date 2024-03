SSC Napoli, il dottor Canonico svela: "Malaria Traorè, sentito il collega del Sassuolo prima dell'acquisto"

Intervenuto quest’oggi nel corso dell'evento “Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport – Allenare e Studiare il Cuore 2024″ presso l'Hotel Sakura di Torre del Greco, il dottor Raffaele Canonico della SSC Napoli ha svelato un aneddoto su Hamed Junior Traorè e la malaria:

"A gennaio abbiamo preso un giocatore che era stato due anni fa in Italia (Traoré appunto, ndr.). Ha avuto una patologia infettiva in questo periodo che può portare strascichi cardio-respiratori, così ho chiamato il collega del Sassuolo per conferire il pregresso e vedere se c’erano strascichi della patologia".