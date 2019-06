Sportmediaset - Veretout-Napoli, con la cessione di Diawara alla Roma si riapre l'operazione! Alla Fiorentina può andare Rog

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - Sportmediaset, Jordan Veretout lascerà la Fiorentina nelle prossime ore. Sul centrocampista francese ci sono Milan, be Roma. I rossoneri sembrano in pole nelle ultime ore, ma con la cessione di Manolas al Napoli e Diawara alla Roma si riapre l'opzione calcio Napoli per Veretout. Come riporta Sport mediaset può finire Rog alla Fiorentina.

Mercato Roma calcio, Sportmediaset - Veretout distante con Diawara

Roma calcio news - L'AS Roma più distante per Veretout dopo l'arrivo di Diawara ad un passo.

Calcio Napoli mercato - Il Napoli si rifà sotto per il centrocampista Jordan Veretout, come riporta Sportmediaset, il calciatore è in uscita dalla Fiorentina che potrebbe accettare come contropartita anche Marko Rog.

Milan news, rossoneri in pole per Veretout

Milan News: "Veretout: calcio Milan davanti alla Roma ma il Napoli resta la mina sempre vagante. Decisione non in tempi strettissimi. Manolas in dirittura al Napoli. 3,5 mln d'ingaggio più bonus. Diawara alla Roma confermato". Sono due tweet di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, che fa il punto della situazione sul mercato del Napoli.