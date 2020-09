SportMediaset, Taveri: "Dobbiamo chiederci se Osimhen sia davvero da Napoli, non ci sono offerte per Koulibaly"

Mino Taveri di SportMediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Molto particolare la scelta della Juventus di affidarsi a Pirlo, è anche molto rischiosa. Mercato molto strano, il Napoli dovrebbe puntare a rinforzare diversi reparti ancora. Una società seria non aspetta fine mercato per la trattativa come quella per Koulibaly. Non vedo che ci sono squadre ad oggi con questo mercato squadre che possono accontentare il Napoli per Koulibaly. La vera domanda è Osimhen è da Napoli?”.