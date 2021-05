SportMediaset - Sergio Conceicao-Napoli, la mancata partecipazione alla Champions il vero problema! Le cifre dell'affare sfumato

Calciomercato Napoli - Sergio Conceicao Napoli, arrivano aggiornamenti da Sportmediaset sulle ultime notizie di calciomercato riguardo il prossimo allenatore Napoli.

Calciomercato: Sergio Conceicao Napoli, problema Champions

Sembrava tutto pronto per l'incontro di domani a Roma e con la successiva conferenza stampa di presentazione tra Sergio Conceicao e il Napoli quando sono sorti problemi e divergenze sul contratto, ma è emersa soprattutto la problematica relativa alla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Adesso la dirigenza del Porto sarebbe pronta ad offrire un rinnovo di contratto per due anni a Conceicao. Il Napoli aveva pronta la proposta da 3,5 milioni netti a stagione per due anni che peseranno per 10 lordi nel bilancio del club grazie al Decreto Crescita.