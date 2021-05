Sportmediaset - Prossimo allenatore Napoli: Spalletti in pole! Attende segnali da ADL, accordo a 3 milioni a stagione

Calciomercato Napoli - Sergio Conceicao Napoli, arrivano aggiornamenti da Sportmediaset sulle ultime notizie di calciomercato riguardo il prossimo allenatore Napoli.

Calciomercato: Spalletti-Napoli, le ultime notizie da Sportmediaset

Dopo il no di Sergio Conceicao si torna alla ricerca del nuovo allenatore per il Napoli. Intanto, secondo Sport Mediaset, c'è ancora Luciano Spalletti in cima a tutto, che è bloccato, ma attende segnali (c'era già un accordo per 3 milioni a stagione). Si era parlato anche di Simone Inzaghi, Ivan Juric e Vincenzo Italiano. C'era anche l'idea di portare Massimiliano Allegri in azzurro, ma tutto è sempre rimasto a livello di rumor.