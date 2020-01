Sportmediaset - Politano accetta il Napoli, quadriennale da 2 milioni a stagione: accordo con l'Inter da giorni

Politano è l'obiettivo numero del Napoli, Giuntoli lavora da giorni sull'attaccante nerazzurro. Sarebbe il quarto acquisto degli azzurri in questa sessione di mercato. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.

Ma la novità di giornata, dopo le schermaglie di ieri, è che Politano si sarebbe convinto ad accettare il Napoli, pronto a firmare con il club azzurro un contratto di quattro anni con ingaggio da circa 2 milioni di euro più bonus, superiore a quello percepito all'Inter. I nerazzurri e il Napoli hanno invece già trovato da giorni un'intesa per un trasferimento in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Possibile poi che nell'affare rientri Llorente. O meglio, che i due club imbastiscano una seconda trattativa con protagonista l'attaccante spagnolo. Cosa che, va da sè, chiuderebbe le porte d'ingresso a Giroud. Ma questa, al momento, è solo un'ipotesi.