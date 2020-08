Pietro Pinelli di Sportmediasetè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Meret è un grande portiere, con Valerio Fiori come preparatore può crescere tanto. E’ stato decisivo per la crescita di Donnarumma in questi anni. Non si può vivere con questo turnover in porta".