Sportmediaset - Non solo Insigne, il Toronto vuole pure Belotti: primo contatto

Ultime notizie di mercato sulla Serie A e con il Toronto in MLS che vuole acquistare Insigne e Belotti per rinforzare la propria rosa in vista di gennaio e dell'estate prossima.

Calciomercato: Belotti e Insigne al Toronto

Il Toronto mette gli occhi sulla Serie A e non punta solo Lorenzo Insigne, ma come riportato da SportMediaset, anche Andrea Belotti finisce nel mirino del Toronto. Come spiega Sport Mediaset c'è già stato un primo contatto fra il club di Major League Soccer e il centravanti del Torino che è in scadenza a giugno.

