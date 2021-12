Sportmediaset - Napoli, Uduokhai primo obiettivo per la difesa: tante le alternative, dal ritorno di Luperto ai contatti per Casale

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Non si ferma la ricerca da parte del Napoli di un difensore centrale in grado di colmare il vuoto lasciato dall'addio di Kostas Manolas. In cima alla lista c'è, secondo quanto raccontato da Sportmediaset, Felix Uduokhai, classe '97 valutato 15 milioni dall'Augsburg. Oltre ai soliti nomi noti (Bremer, Milenkovic, Yerry Mina, Lukumì e Botman, gli azzurri seguono anche tre profili italiani.

Mercato Napoli, tanti nomi per la difesa

Ci sono stati di recente, infatti, contatti anche con l'agente di Nicolò Casale del Verona, ma attenzione anche a Federico Gatti del Frosinone, il cui costo si aggira intorno ai 7 milioni, ed a Mattia Viti dell’Empoli. Da non escludere, in conclusione, anche il ritorno di Sebastiano Luperto, che tanto bene sta facendo quest'anno in Toscana.