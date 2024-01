SportMediaset - Milan in pole position per Conte a giugno! Ma ADL non molla, pronto nuovo tentativo

Antonio Conte è pronto al ritorno in panchina, in Italia in particolare: lo annuncia SportMediaset.

Panchina Napoli, le ultime su Antonio Conte

Terminato l’anno sabbatico, l’ex Juve e Inter è pronto a guidare un’altra big in Serie A. Sembrerebbe il Milan la squadra in pole al momento, con una trattativa non certo segreta e il ciclo Pioli che sembrerebbe ormai agli sgoccioli dopo ottimi risultati e la gioia di uno scudetto. Tuttavia - si legge sul portale di Mediaset - occhio anche al Napoli con Aurelio De Laurentiis sempre in agguato.

Incassato il no dopo l'esonero di Rudi Garcia per tempi non maturi, è pronto a riprovarci a fine stagione. Fermo restando che c'è in agguato anhe la Roma attualmente con Daniele De Rossi traghettatore e con la Juventus sempre sullo sfondo, per la quale però dipenderà dalla decisione di Massimiliano Allegri a fine campionato.