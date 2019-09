Sportmediaset - Maradona pronto a tornare in panchina! E' vicinissimo al Gimnasia La Plata in Argentina

Diego Armando Maradona torna in panchina. Dopo aver interrotto l'avventura con i Dorados a causa di problemi di salute, il Pibe de Oro è pronto al ritorno in panchina. Secondo i media argentini, infatti, è vicinissimo al Gimnasia La Plata, che si trova all'ultima posto della Superliga argentina. Come riporta Sportmediaset, sono arrivate anche le parole di un dirigente del club che ha rivelato: "Siamo in trattativa avanzata".

Intanto è arrivato anche il post di Maradona: "Non ho ricevuto offerte, ma sto bene e sarebbe un onore poter allenare nel mio paese".