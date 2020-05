Sportmediaset - Juve, è Milik il dopo Higuain: ADL chiede 50mln, la trattativa sembra ben avviata

Ultime calcio Napoli - La Juventus programma il dopo Higuain, ormai alla prese con una crisi conclamata con la Juve.Il giocatore ideale per quel ruolo, ora, è e resta l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik da tempo individuato da Paratici per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri, Milik ha un contratto in scadenza nel 2021 con i partenopei che non rinnoverà e poi ha anche il vantaggio di guadagnare meno rispetto all'argentino, sotto i 2 milioni di euro a stagione.

Milik

Juventus, è Milik il dopo Higuain

Secondo quanto riferisce SportMediaset: