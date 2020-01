SportMediaset - Ghoulam ha rifiutato anche il Newcastle, il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Calciomercato Napoli - Passi avanti anche per Ricardo Rodriguez, escluso dal tecnico del Milan Stefano Pioli per la sfida di Coppa Italia contro il Torino. Come raccontano i colleghi di SportMediaset, Rodriguez doveva andare in Turchia al Fenerbahce:

"Ora il terzino svizzero è vicino a ritrovare in azzurro Gattuso dopo l'esperienza insieme in rossonero. Il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe mettere il giocatore a disposizione di Ringhio entro la fine della settimana. Milan e Napoli stanno trattando sulla formula: l'offerta del Napoli è prestito con diritto di riscatto per sei milioni complessivi, il Milan vorrebbe l'obbligo per un giocatore in scadenza il 30 giugno 2021 ma gli azzurri attendono con ottimismo un'apertura rossonera. Con il suo arrivo, a essere definitivamente tagliato fuori sarebbe Ghoulam, che dopo il no al prestito al Lille e al Marsiglia ha rifiutato anche la Premier League e il Newcastle"