Secondo quanto riferisce Sportmediaset, Giuntoli avrebbe parlato con uno degli agenti di Everton il cui cartellino è però suddiviso in più parti. Il Gremio starebbe spingendo per la cessione in quanto necessita di soldi, ma il Napoli non ha ancora affondato il colpo decisivo perchè vuole capire bene come occupare gli slot per i calciatori extracomunitari.