SportMediaset annuncia: "Accordo Napoli-Buongiorno! Subito pronti altri 2 colpi"

Il calciomercato Napoli entra nel vivo. Vicinissimo Alessandro Buongiorno, sono pronti altri due acquisti come riporta SportMediaset sul proprio sito.

Accordo con il Torino per Alessandro Buongiorno, che arriverà in azzurro a titolo definitivo con i granata che incasseranno 35 milioni di euro più 5 di bonus. Il club è al lavoro per definire l'entità dell'ingaggio con il classe 1999, poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Chiuso per il difensore, gli azzurri si concentrano ora sui giocatori di esperienza in ruoli chiave per il suo gioco che ha chiesto Conte: la trattativa per Lukaku è a buon punto, ma complicata da diversi fattori esterni, mentre l'assalto a Leonardo Spinazzola - attualmente svincolato - potrebbe risolversi più velocemente. L'esterno arriva da un lungo stop, ma è pronto a firmare un biennale per mettersi a disposizione dello staff di Conte: i contatti sono continui e l'accordo è a un passo.