Ultimissime calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitaliamercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Calcio Napoli mercato, Sportitalia - Veretout, possibile colpo di scena

“Operazione strategicamente complicata per la Roma quella di Manolas-Diawara, perché ora si spiana la pista Veretout per il Napoli. Può essere la squadra che al fotofinish beffa tutti, sia Roma che Milan che per ora sembra in leggero vantaggio”.