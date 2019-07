Sportitalia - Verdi-Torino, promessa di matrimonio: Cairo sa che il Napoli non farà sconti

Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito internet fa il punto della situazione su Simone Verdi ed il Torino:

"Simone Verdi e il Toro: dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, le parole rilasciate nel pomeriggio di ieri sembrano una promessa di matrimonio. Cairo sa che il Napoli non farà sconti, esattamente come il Toro non aveva fatto sconti al Napoli per Maksimovic. Ma quelle parole di Cairo sembrano, sono, una promessa di matrimonio. La trattativa deve ancora entrare nel vivo, ma l’interesse è alto. Anche alla Samp piace molto, esattamente come Brekalo del Wolfsburg, ma il Torino potrebbe spingere di più"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni dopo la certezza dell'Europa League e con tanti piani nel futuro:

"La partecipazione del Torino in EL è meritata. Sarebbe stata l'unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il Milan.

Abbiamo fatto un girone di ritorno quasi perfetto, subito dietro alle primissime, oltre a un'ottima difesa e un collettivo importante a firma di un grande allenatore come Mazzarri. Negli appuntamenti importanti ci siamo sempre fatti trovare pronti.

Vogliamo confermare i nostri migliori perché la continuità è importante. Anche con Petrachi lo è stata perché è stato con noi 10 anni, poi ci sta che le cose non si possano chiudere sempre in maniera positiva. Bava ha fatto bene in 7 anni al Settore Giovanile con molti giovani arrivati in A. Ci sembrava giusto dargli un'opportunità.

Verdi è stato al Torino da ragazzino, poi è cresciuto tanto. Non parlo di giocatori che non sono del Torino. #Bonifazi? Ha fatto una grande stagione alla Spal e lo abbiamo controriscattato. Ha ottime qualità ed è un uomo importante"