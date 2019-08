Calciomercato Napoli - Simone Verdi in uscita dal Napoli nelle ultime settimane, ma ora qualcosa può cambiare. Il Torino non soddisfa le richieste del calcio Napoli che ora potrebbe tenerlo. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da Calcio Napoli 24:

"Ad oggi per il Napoli è più facile che esca Ounas piuttosto che Verdi: per l'algerino c'è il pressing del Nizza o il Cagliari in Italia. Il Napoli si è stufato di questo tira e molla per Verdi con il Torino".