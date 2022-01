Sportitalia - Tuanzebe-Napoli: call conference positiva. Domani aggiornamento per via libera entro lunedì

Tramite un aggiornamento sul proprio profilo Twitter, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà aggiorna gli ultimi movimenti di mercato in casa Napoli.

Calciomercato Napoli

"Tuanzebe-Napoli: call conference positiva. Domani aggiornamento per via libera entro lunedì. Fiducia in crescita, aspettando ultimo step. Il Napoli per ora ha archiviato le altre due ipotesi, conferma ulteriore che aspetta Tuanzebe"