Sportitalia - Svolta imminente Gaetano: andrà a giocare al Monza in Serie B

Calciomercato Napoli ultime notizie. Alfredo Pedullà scrive sul suo sito ufficiale: "Il Monza, dopo la promozione in Serie B, lavora per costruire una squadra ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Conferme su quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi: il club brianzolo ha bloccato Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 di proprietà dell’Inter ma attualmente impegnato con il Pordenone. Svolta imminente anche per il centrocampista offensivo Gianluca Gaetano, attualmente alla Cremonese ma di proprietà del Napoli. Il loro futuro sarà al Monza, difficilmente ci saranno sorprese".

