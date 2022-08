Calciomercato Napoli - Le ultime di mercato da Sportitalia su Meret allo Spezia e Kepa al Napoli:

Meret: lo Spezia, che segue anche Dragowski, ci ha provato in serata. Decide lui tra Spezia, Torino e Leicester quando il Napoli definirà i dettagli per Kepa. Provedel chiede di essere liberato per la Lazio