Sportitalia - Sostituto Koulibaly, accelerata per Kim: oggi call col club. Ma c'è pronto un piano B

Calciomercato Napoli - Accelerata Napoli per un difensore centrale. Con Kalidou Koulibaly ormai sempre più verso l'addio direzione Chelsea, la società si muove per sostituire - nel possibile - velocemente il senegalese. E c'è un nome in particolare che scalda lo scouting azzurro: quello di Kim Min-Jae. Arrivano aggiornamenti a tal proposito direttamente da Alfredo Pedullà.

Mercato Napoli, accelerata per il sostituto di Koulibaly

"Il Napoli forza per Kim nel pomeriggio call. Acerbi oggi è l’alternativa", scrive infatti il collega. Sono previsti per oggi passi in avanti col difensore laziale pronto sullo sfondo in caso di difficoltà.