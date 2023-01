Sportitalia - Sirigu sta decidendo il suo futuro, c'è il Cagliari

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli pronto a dire addio a Sirgu già a gennaio. Il calciatore sta valutando l'addio immediato.

Napoli: ultime su Sirigu al Cagliari

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia parla delle ultime mercato su Sirigu al Cagliari:

Salvatore Sirigu andrà con il Napoli a Genova, ma molto presto prenderà una decisione sul suo futuro. La Reggina avrebbe già voluto chiudere, ma da quando si è materializzato il Cagliari, sorpresa del 31 dicembre, lui aspetta perché è il suo sogno da sempre e vorrebbe realizzarlo al tramonto della sua carriera. I contatti ci sono stati, gli hanno chiesto di aspettare anche perché ne va del futuro di un portiere giovane come Radunovic. La Reggina sapeva che in presenza del Cagliari saremmo entrati un una fase di stand-by, tenendo comunque conto che gli amaranto hanno contattato in tempi non sospetti Nicolas del Pisa. Il Napoli confida ancora di trattenere Sirigu, ma se il Cagliari affondasse già la prossima settimana la volontà del portiere potrebbe fare la differenza. E anche l’arrivo di Nikita Contini in Campania è slittato, se ne riparlerà da lunedì.