Ultimissime mercato Napoli – Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sondaggio del Torino per Petagna ma il Napoli aveva valutato di usarlo come pedina di scambio per prendere in prestito Lasgna. No dell’Udinese a questa opzione. I granata cercano un centravanti ed hanno sondato il terreno con gli azzurri per l'ex SPAL”.