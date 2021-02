Sportitalia - Sarri non vuole subentrare a stagione in corso: senza penale stipendio da 7 milioni con la Juventus

Ultime notizie mercato Napoli - Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, Maurizio Sarri avrebbe rifiutato sia il Napoli che la Fiorentina di recente. Ecco quanto si legge sul suo sito:

"Stessa risposta che poi avrebbe ripetuto a De Laurentiis subito dopo Verona-Napoli. Sarri ha un contratto in scadenza a giugno soltanto se la Juventus pagherà la penale da 2,5 milioni per non aver fatto scattare l’opzione per il terzo anno. Dal primo luglio scatterebbe un contratto con la Juve da 7 milioni netti a stagione. Sarri ha voglia di tornare, possibilmente in Italia, anche se ha un grande ricordo della Premier e un apprezzamento particolare per l’Atletico Madrid".