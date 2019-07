Sportitalia - Rog vicinissimo al Genoa! Il Napoli e il calciatore aprono al trasferimento

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora sul mercato in uscita, tra i tanti c'è il croato Marko Rog, di ritorno dopo il prestito di sei mesi al Siviglia. Come riportato da Alfredo Pedulla, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Rog è vicino al Genoa. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"Bruno Amione a pochi passi dal Genoa: affare in definizione per il difensore centrale classe 2002 in uscita dal Belgrano, lo stesso club di Romero. Siamo ormai ai dettagli, operazione in dirittura d’arrivo. E per il centrocampo si avvicina Marko Rog: la Fiorentina non ha approfondito, il Napoli e l’entourage del centrocampista croato hanno aperto a Preziosi, operazione molto ben indirizzata".