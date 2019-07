Sportitalia - Rog-Fiorentina, affare indipendente da Veretout: i viola vogliono chiudere, Montella ha dato l'ok al croato

Marko Rog, centrocampista croato in uscita dal Napoli, ha un posto prioritario nella lista della Fiorentina per il centrocampo. Lo afferma sul proprio sito ufficiale il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà.

"Nelle ultime ore c’è stato un ulteriore scatto per il croato in uscita da Napoli. Un’operazione che i viola vorrebbero chiudere indipendentemente dall’affare Veretout (che piace molto al Milan, la Roma c’è ma oggi è più defilata), al punto che i contatti sono andati spediti anche nelle ultime ore. Rog è seguito con interesse da qualche altro club italiano, è apprezzato all’estero, ma la Fiorentina insisterà per regalare a Montella un profilo che l’allenatore ha completamente promosso"