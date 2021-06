Notizie Napoli calcio. C'è grande attesa per capire come si svilupperà la trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo. La redazione di Sportitalia, con Gianluigi Longari, ha fatto il punto della situazione. Ecco quanto scritto:

Prosegue lo stallo rinnovo tra Insigne ed il Napoli. Tra le tante squadre che hanno manifestato interesse nei confronti del capitano dei partenopei c’è anche il Barcellona. Semplice sondaggio esplorativo, palla al Napoli. Il contratto scade nel giugno 2022