Sportitalia - Raspadori-Napoli, fondamentale il ruolo dell’agente: il Sassuolo ha in pugno il sostituto

Tullio Tinti ha un ruolo fondamentale nella trattativa per Giacomo Raspadori al Napoli. E nelle ultime ore, dopo il vertice di ieri, ha cercato un confronto costante con il Sassuolo.

Come riporta Alfredo pedullà sul proprio sito:

"Ha spiegato due cose determinanti: Raspadori ha voglia di Napoli, non vuole perdere l’occasione della sua vita; il contratto breve, con scadenza 2024, impone la necessità di trovare una soluzione adesso, il Napoli gli garantisce Champions e uno stipendio oltre tre volte superiore a quello attuale. La prima richiesta del Sassuolo è sempre stata alta, lo dice la storia delle trattative che hanno coinvolto il club emiliano. È accaduta la stessa cosa con Locatelli e Scamacca, quindi il lavoro di Tinti sarà quello di smussare gli angoli per arrivare a una cifra di circa 35 milioni, valutando un’eventuale contropartita tecnica. Non trascorrerà troppo tempo in un senso o nell’altro, anche perché il Sassuolo ha un accordo con l’Inter per Andrea Pinamonti. Legato alla cessione di Raspadori al Napoli, con l’agente Tinti al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti".