Sportitalia - Pressing Milan su Veretout, offerta insufficiente: s'inserisce anche la Roma, il Napoli in stand-by

Quella per Jordan Veretout è un'autentica bagarre. Il Milan aveva preannunciato una risposta entro oggi, dopo le 21,30 è arrivata una email con un'offerta ritenuta però insufficiente, evidentemente sotto i 25 milioni chiesti dalla Fiorentina. Quindi, tranne in caso di rilanci, il Milan oggi è fuori. Intanto, per lunedì è previsto un vertice con la Roma, alle 13, alla presenza dell’amministratore delegato Fienga e del direttore sportivo Petrachi (non ancora liberato da Cairo). I giallorossi ora hanno la palla sul dischetto, sono pronti a mettere sul tavolo 25 milioni, alla Fiorentina piace molto il terzino olandese Karsdorp che potrebbe entrare nell'affare. Cosa accadrà prima di lunedì? Se il Milan non dovesse rilanciare, anche sull'ingaggio, sarebbe fuori dalla corsa, ma è una partita ancora da giocare. La Roma offre un contratto pluriennale a Veretout da 2.5 milioni a stagione con uno scatto ulteriore, e importante, in caso di qualificazione Champions. Il Napoli è fuori? No, ha l'accordo con il centrocampista francese sull'ingaggio, ma alla condizione è che ceda Diawara.