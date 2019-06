Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio, la Roma ha mosso passi ufficiali per Elseid Hysaj. Un profilo che interessa, come già evidenziato lo sorso 16 giugno, al momento sganciato dagli altri discorso con il Napoli e che coinvolgono soprattutto Manolas. Ricordiamo sempre che su Hysaj c’è forte l’Atletico Madrid, una precisa richiesta di Simeone per la fascia destra.