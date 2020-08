Sportitalia, Parlato: "Gattuso e De Laurentiis a Capri per parlare di mercato, Lozano può finire al Genoa"

Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Secondo sbarco di Gattuso a Capri, oggi era con la famiglia. Si godrà gli ultimi giorni di vacanze e poi incontrerà De Laurentiis per parlare di mercato. Maksimovic era pronto alla firma del rinnovo, poi è cambiato tutto e adesso potrebbe andar via. Lozano merita un’altra occasione, può finire al Genoa in prestito perché piace molto al nuovo ds Faggiano”.