Sportitalia - Ounahi, il Napoli non partecipa ad aste: c'è una speranza per il futuro, Giuntoli stregato

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito sul mercato del Napoli:

"Azzedine Ounahi è il nuovo che avanza e su questo non ci sono dubbi. Anzi, potremmo aggiungere che si tratta del nuovo che è avanzato, la ribalta Mondiale con il Marocco ha consacrato il classe 2000 dell’Angers. Il Napoli è rimasto stregato dalla sua recita in Qatar. Anche perché aveva allacciato contatti con il suo entourage prima della rassegna, ripromettendosi di riparlarne nelle settimane successive. Ounahi è esploso: se prima la valutazione era di 10 milioni, adesso é come minimo raddoppiata. Il Napoli non partecipa ad aste, al massimo sfrutta l’effetto sorpresa come nel caso della clamorosa operazione Kvaratskhelia chiusa a marzo. Quindi, se ci dovesse essere un rialzo – com’è possibile – milione su milione, sarebbe complicato. Continuano a dichiarare “non credo arrivi a gennaio”, dimenticando che sarebbe impossibile a prescindere perché non ci sono posti liberi da extracomunitario. Il Napoli spera che l’effetto Mondiali scemi almeno un po’ e che il ragazzo scelga in base al progetto tecnico come ha dichiarato. In caso contrario, chi offrirà di più (l’OM è un club molto interessato) porterà a casa Ounahi".