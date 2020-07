Sportitalia - Osimhen-Napoli, sarà il colpo più costoso dell'era De Laurentiis: cifre e dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Victor Osimhen, l'attaccante del Lille che in questi giorni è in visita alla città partenopea per conoscere l'ambiente, l'allenatore e trattare direttamente con il presidente De Laurentiis.

Calcio Napoli 24 ha raccontato nei dettagli l'arrivo e la permanenza a Napoli di Osimhen: il giocatore ieri è rientrato alle 20.45 circa da Capri ed ha fatto rientro in Hotel assieme alla sua fidanzata. Le sensazioni sono buone, ma l'attaccante non ha ancora preso una decisione.

Osimhen a Napoli: le cifre dell'operazione

Napoli calciomercato, Pedullà sul suo sito ufficiale: Un’altra giornata intensa, piena di Napoli, quella di Victor Osimhen. Campo principale lo strepitoso scenario di Capri dove l’attaccante nigeriano è sbarcato nel pomeriggio per incontrare De Laurentiis e per proseguire nelle sue tappe di ricognizione in quella che molto probabilmente sarà la sua prossima città. Il Napoli ha saputo giocare bene e di anticipo, avendo incassato la disponibilità circa un mese fa, scegliendo poi tutte le tappe giuste per avvicinarsi alla definizione. Le giornate napoletane di Osimhen sono state intense, cariche di sensazioni positive, passaggio importante per avvicinarsi alla definizione. Definizione che arriverà attraverso un confronto definitivo con il Lille che, ovviamente, aveva autorizzato Osimhen al blitz napoletano. Le cifre sono state battezzate: 50 milioni più eventuali bonus per il cartellino (Ounas piace, era stato proposto anche la scorsa nell’operazione poi naufragata per Pepé ma il Lille intanto vuole fare cassa), 3 milioni più bonus di ingaggio. E’ prevedibile che, alla fine del “viaggio lavorativo” di Osimhen, si entri nella fase operativa per quello che ha tutta l’aria di diventare il colpo più costoso dell’intera gestione De Laurentiis".