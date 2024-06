Sportitalia - Napoli disposto ad andare anche oltre 40 mln per Buongiorno. Napoli e Milan su Lukaku: la posizione del Chelsea

Durante la trasmissione Calciomercato su Sportitalia è intervenuto Alfredo Pedullà soffermandosi sugli obiettivi del Napoli:

Calciomercato Napoli

Ci sono due nomi sul tavolo a carattere cubitali: Buongiorno e Lukaku.

Buongiorno è il difensore contiano per eccellenza: il Napoli è disposto anche ad arrampicarsi oltre i 40 mln. Non so quanto chiede il presidente Cairo, dato che ha venduto Bremer alla Juventus a cifre esorbitanti. Il Napoli segue anche altri nomi per la difesa ma la pista Buongiorno è da seguire.

Quello di Lukaku è un altro nome da seguire: è vero l'interesse del Milan ma l'ha cercato la via al prestito. Il Chelsea non ha intenzione di aprire al prestito ma vuole venderlo. Adesso l'unica squadra in grado di investire denaro per Lukaku è il Napoli.

Situazione Di Lorenzo. Bisogna aspettare il tempo giusto. Lui ha deciso di andare via a prenscindere da Conte e da quello che potra dirgli in un colloquio.