Sportitalia - Napoli-Di Lorenzo, nessun disgelo! Oggi se n'è parlato solo per un minuto

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti da Sportitalia! Il giornalista Alfredo Pedullà riferisce l'esito dell'incontro tra la dirigenza SSC Napoli e Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo e altri calciatori del Napoli.

Queste le parole di Pedullà in diretta a Sportitaliamercato.

“Ho notizie un po’ diverse rispetto al disgelo di Di Lorenzo. So che l’argomento è stato trattato per appena un minuto e mezzo, è stato appena sfiorato. Le parti che io sappia sono sulla stessa posizione di prima, non c’è stato un vertice di mercato. Ieri sì, oggi si è parlato del rinnovo di Folorunsho soprattutto. Al momento su Di Lorenzo le parti hanno idee completamente diverse: il Napoli lo ritiene blindato, il calciatore ha la stessa posizione di prima ma non vuole amplificare la questione durante l’Europeo. Se ne riparlerà dopo. Al momento Napoli e Di Lorenzo parlano due lingue diverse”.