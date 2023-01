Sportitalia - Napoli: Caprile e Cheddira a giugno: l'ultima parola spetta a ADL

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli pronto a chiudere l'acquisto di Caprile e Cheddira per giugno. I due calciatori del Bari fanno parte della proprietà della famiglia De Laurentiis.

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia parla delle ultime mercato su Cheddira e Caprile:

Elia Caprile e Walid Cheddira sono due punti di forza del Bari, sembra abbastanza complicato che possano lasciare l’attuale club a gennaio per andare altrove. Anche perché le ambizioni del Bari sono alte, obiettivo minimo il raggiungimento dei playoff. Siccome stiamo parlando della stessa proprietà, quindi i cinque-sei club accostato a Cheddira non hanno motivo di esistere. E non è escluso che il Napoli decida di perfezionare entrambe le operazioni ora per giugno.