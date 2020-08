Sportitalia - Milik primo obiettivo della Roma se parte Dzeko, avviati i contatti: il Napoli pronto a chiedere due contropartite

Ultime calciomercato Napoli. Arek Milik è ormai al passo d'addio con il Napoli. Il centravanti polacco, in scadenza nel 2021, non rinnoverà con gli azzurri e dunque finirà sul mercato. Sul giocatore si è mossa la Juventus, ma in Italia i bianconeri non sono gli unici ad aver interesse per l'ex Ajax. Ecco quanto riportato in merito da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter:

"In caso di addio a Dzeko (Inter e occhio alla Juve) la Roma andrà su Milik, ci sono già stati i primi contatti. Milik ha accordo con la Juve, ma sulla contropartita ancora nulla. Alla Roma il Napoli chiederebbe Veretout in primis, oppure Under".