Sportitalia - Milik ha l’accordo totale con Paratici: ora la Juventus deve accontentare De Laurentiis! La deadline per Osimhe non ha limiti, conta solo chiudere

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, scrive su Twitter:

Questo il focus sul suo sito:

"Il Napoli gioca a Parma, ma il mercato ha un chiodo fisso. Capitolo Osimhen: vi avevamo raccontato che sarebbe stato importante far trascorrere lo scorso weekend e che la fiducia del Napoli avrebbe meritato in premio. Lunedì non era questione di ieri, ma di pazienza. Avevamo indicato in mercoledì (oggi) la deadline che si protrarrà. Osimhen vuole rispettare gli impegni presi, non parliamo di visite e di firme per una questione di serietà. Conta il resto, ovvero il summit che ci sarà con l’agente D’Avila per mettere tutto a posto, visto che gli accordi con il Lille resistono – blindati – da tempo (50 base fissa più una cascata di bonus). Questa è una storia incredibile, per noi partita a sorpresa il 18 maggio, conta l’epilogo. E la strategia del Napoli, in nome della pazienza, si avvia a riscuotere quel famoso premio. Intanto, gli accordi tra Milik e Fabio Paratici sino totali: la Juve garantisce base 4 milioni più ricchi bonus. Ora bisogna trovare intesa con il Napoli che, malgrado il contratto del polacco in scadenza nel 2021, continua a chiedere almeno 40-45 milioni. Una contropartita? Bernardeschi per ora non apre, le altre sono ipotesi. L’accordo Juve-Milik ha bisogno del resto, ma è una base. Intanto. Osimhen è un chiodo fisso, in attesa che diventi certezza. E la pazienza..."