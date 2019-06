Sportitalia - Milan in vantaggio sulla Roma per Veretout: il Napoli può inserirsi in caso di cessione di Diawara in tempi brevi

Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ad oggi il Milan ha un vantaggio sulla Roma per Veretout. Il calciatore sta facendo delle valutazioni. La Roma si è butatta su Diawara, il Milan è in vantaggio per il centrocampista viola. Il Napoli è la variabile impazzita se riuscisse a cedere Diawara in tempi rapidi. Il Napoli ha un accordo da mesi con il francese ma deve prima cedere. Il Napoli può essere la sorpresa".