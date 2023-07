Sportitalia - Mavropanos-Napoli, ecco a quanto si può chiudere. Difficili Danso e Kilman

Notizie Calcio Napoli - Il collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà fa il punto sui nomi sul taccuino del Napoli per rimpiazzare Kim Min-Jae.

Stando alle parole del giornalista ai microfoni di Sportitalia, il club azzurro sembrerebbe aver accelerato per Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda visto il complicarsi delle piste Danso e Kilman:

“Oggi il Lens ha parlato tramite il suo direttore generale dicendo che la volontà del club e di non cedere Danso, sperano anzi di rinnovarlo ed è quindi da considerarsi fuori mercato a meno di clamorose sorprese. La trattativa con il Wolves per Kilman è complicata viste le richieste sui 40 milioni di euro. Per Mavropanos invece il prezzo si aggira intorno ai 22/25 milioni ma si può anche chiudere a meno. Chi conosce il greco sostiene che sia l’erede perfetto di Kim Min-Jae”.