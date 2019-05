Sportitalia - Lazzari-Atalanta, un feeling che parte dalla scorsa estate: può sostituire Castagne

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Manuel Lazzari è un nome in bella evidenza sulla lista dell’Atalanta. Non da oggi, ma dalla scorsa estate. Lo cerca il Napoli, lo ha visto da vicino spesso.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"E ora il profilo di Lazzari è tornato di moda per il restyling sulle fasce che la Dea potrebbe fare in estate, a maggior ragione in caso di partenza di Castagne. Lazzari è uno degli esterni più richiesti in Italia, dopo una lunghissima gavetta (dalla Serie D con Montecchio Maggiore, Delta Porto Tolle e Giacomense) il classe 1993 ha conquistato la Nazionale azzurra passando in pochi anni, sempre a Ferrara, dalla C2 alla A. E presto l’Atalanta potrebbe entrare in azione: un feeling che parte dalla scorsa estate…"