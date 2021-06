Ultime notizie calcio mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulle ultime notizie in casa Napoli sul proprio sito:

"Lazzari? Certo, da terzino in un 4-3-3 non sarebbe la stessa cosa, intanto la Lazio vorrebbe cautelarsi con Hysaj, pupillo di Sarri e che piace anche alla Fiorentina. Esattamente come sarebbe gradito lo stesso Maksimovic per avere un centrale in più".