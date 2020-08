Sportitalia - La Juventus mette Bernardeschi in vendita, attese offerte: il giocatore interessa anche al Napoli

Ultime calciomercato Napoli. Federico Bernardeschi è uno degli obiettivi del Napoli per il ruolo di esterno offensivo: gli azzurri hanno provato ad inserire l'ex viola all'interno della trattativa Milik, ma al momento l'operazione resta complessa. Sul suo sito il giornalista Alfredo Pedullà scrive:

"Nelle valutazioni fatta dalla Juventus, sia Bernardeschi che Douglas Costa sono sul mercato. Prevale la delusione per un rendimento non all’altezza dei 90 milioni scarsi che la Juve ha investito. Se ci saranno offerte congrue ad una eventuale valutazione, allora verranno prese in considerazione. Scambi convenienti oppure direttamente una proposta cash, lo vedremo. Ma per entrambi la Juve ascolterà offerte".